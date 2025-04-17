Sakarya’da korkutan yangın: Yaşlı kadın son anda kurtarıldı

İHA

Sakarya’nın Geyve ilçesinde Epçeler Mahallesi üzerinde, Hatice Özmen (82) ile oğlu Haluk Özmen’in yaşadığı iki katlı ahşap ve kerpiç evde soba bacasının tutuşması neticesinde yangın çıktı.

YATAĞA BAĞIMLI YAŞLI KADIN KURTARILDI

Evden alevler yükseldiğini fark eden mahalleli durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bu esnada mahallede yaşayan vatandaşlar, evin içerisine girerek yatağa bağımlı olarak yaşayan Hatice Özmen’i kurtardı.

YANGIN KONTROL ALTINDA

Adrese ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Evin kullanılamaz hale geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Öte yandan, evden mahalle halkı tarafından çıkarılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu ve yangın esnasında oğlunun ise işte olduğu öğrenildi.