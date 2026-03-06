Samsun’da 'ölüm yolu'na bariyerli önlem

Samsun'un Ayvacık ilçesi Hapan Grup Yolu, özellikle buzlanmanın etkili olduğu dönemlerde ölümlü trafik kazalarına sahne olmuştu. Vatandaşlar, yolun güvenli hale getirilmesi için yetkililere çağrıda bulunmuştu.

BARİYER ÇALIŞMASIYLA GÜVENLİK ARTIRILIYOR

Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Ayvacık Belediyesi ekipleri, kritik öneme sahip yol güzergâhına bariyer montajına başladı. Ayvacık Belediye Başkanı Refahittin Şençan, çalışmaların titizlikle sürdüğünü belirterek, “Yol üzerinde güvenlik önlemlerini artırdık. Sürücü ve vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamayı hedefliyoruz.” dedi.

DİĞER YOL ÇALIŞMALARI

Ayvacık’ta Döngel Mahallesi Köseler ve Gürgen Yatak mevkilerinde stabilize yol çalışmaları da devam ediyor. Başkan Şençan, vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda yol ve altyapı projelerinin sürdüğünü ifade etti ve katkı sağlayan herkese teşekkür etti.