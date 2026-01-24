Sivas'ta kar hayatı felç etti: 800 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

- Sivas'ta kar ve soğuk hava nedeniyle 800 yerleşim yeri ulaşıma kapandı.
- Yetkililer, zorunlu olmadıkça yola çıkılmaması uyarısında bulundu.
- Ekipler, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Sivas’ta soğuk hava ve kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Şehir merkezinde kar kalınlığı 40 santimetreye, kırsalda ise 1 metreye ulaşırken, bin 455 köy, mahalle ve belde yolundan yaklaşık 800’ne araç ulaşımı sağlanamıyor.
YOL AÇMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
YETKİLİLERDEN UYARI
İlgili kurumlar, vatandaşlara ve sürücülere dikkatli olmaları, zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları hususunda uyarılarda bulundu.