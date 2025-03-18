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Sultan Vahdettin'in torununun evinden hırsızlık: Hizmetçinin yaptığı ortaya çıktı

Sultan Vahdettin'in torununun evinden hırsızlık: Hizmetçinin yaptığı ortaya çıktı Osmanlı Padişahı Sultan Vahdettin'in torunlarından Mesude Evliyazade, Sarıyer'deki lüks evinden aralarında Ulviye Sultan'dan kalma pırlanta işlemeli altın bileziğin de bulunduğu toplam 11 milyon 650 bin liralık mücevherlerin çalınmasının ardından evdeki hizmetçi çıktı.