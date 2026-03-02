TOKİ 2-8 Mart 2026 takvimi: Bu haftaki kura illeri ve tarihleri

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında yürütülen kura çekimlerinde sona yaklaşıldığını açıkladı.

81 ili kapsayan dev sosyal konut hamlesinde şimdiye kadar yüz binlerce vatandaş ev sahibi olma hakkı kazandı.

75 şehirde toplam 331 bin 833 konutun hak sahibi belirlendi. Kalan kura çekimleriyle birlikte süreç büyük ölçüde tamamlanacak.

71 bin 799 konutun daha hak sahipleri bu hafta netleşecek.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından duyurulan takvime göre kura çekimleri 2-8 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

İşte, TOKİ bu haftaki kura takvimi...

TOKİ 2-8 MART 2026 KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ

Yeni haftanın takvimine göre 3 Mart Salı Ankara'da 31 bin 73, 4 Mart Çarşamba Muğla'da 6 bin 417, 6 Mart Cuma İzmir'de 21 bin 20 ve Hatay'da 13 bin 289 konutun daha hak sahipleri belirlenecek.

Ankara – 3 Mart Salı

Muğla – 4 Mart Çarşamba

İzmir ve Hatay – 6 Mart Cuma