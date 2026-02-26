TOKİ Burdur kura çekilişi saat kaçta? 2026 Burdur TOKİ Kurası canlı izle

TOKİ Burdur kura çekilişi için geri sayım başladı. Başvuru yapan vatandaşlar, TOKİ Burdur kura tarihi ve saatini araştırıyor. Peki, Burdur TOKİ kura çekilişi ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte kura çekimine ilişkin detaylar…
Burdur’da uzun süredir beklenen sosyal konut sürecinde kritik aşamaya gelindi.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen proje kapsamında hak sahiplerini belirleyecek kura çekimi için geri sayım başladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmada, merkez ve ilçelerde başvuru yapan binlerce vatandaş sonuçlara odaklandı.
Ev sahibi olma hayali kuran adaylar, kura çekiminin yapılacağı tarih ve saat bilgisini araştırıyor.
Peki, TOKİ Burdur kura çekilişi ne zaman ve saat kaçta gerçekleştirilecek? İşte canlı yayın bilgileri…
TOKİ BURDUR KURA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?
Burdur’da hayata geçirilecek 2 bin 206 sosyal konut için kura çekimi bugün gerçekleştirilecek.
Kura çekimi, saat 11.00’de Burdur Kültür Merkezi Salonu’nda yapılacak ve YouTube üzerinden canlı yayınlanacak.
TOKİ BURDUR KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE