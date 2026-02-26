Yol kenarında görüp geçmeyin! Kendiliğinden yetişiyor, eklem ağrılarını kökten bitiriyor

Aydın’ın yüksek rakımlı bölgelerinde kendiliğinden yetişen sarmaşık ve kedirgen otları, hem lezzeti hem de ekonomik değeriyle dikkat çekiyor.

Bahar aylarında dağlara çıkarak ot toplayan kırsal kesim halkı, ürünlerini şehir merkezindeki pazarlarda satışa sunuyor.

Ege Bölgesi genelinde rağbet gören bu şifalı otlar, genellikle yumurtalı kavurma veya yoğurtlu meze olarak sofralara geliyor.

Hafif acı aromasıyla bilinen sarmaşık ve kedirgen, yöresel mutfakta hem lezzet hem de geleneksel kültür açısından önemli bir yere sahip.

ROMATİZMA VE KEMİK AĞRILARINA ŞİFA

Halk arasında kemik ağrılarına, romatizmaya ve çeşitli eklem rahatsızlıklarına iyi geldiğine inanılan bu şifalı otlar, hem sağlıklı beslenmeyi tercih edenlerin hem de doğal şifa arayanların gözdesi.

Ege sofralarının zenginliğini simgeleyen acı otlar, baharın habercisi olarak da dikkat çekiyor.

İha’ya konuşan Pazarcı Hayrullah Acar, kedirgenin toplamasının zahmetli ama bir o kadar da keyifli olduğunu söyledi.

“Aydın’ımızın meşhur otu olan kedirgen sezonumuz başladı. Bu hafta ilk kedirgenlerimizi getirdik. Kuşkonmaz olarak da bilinir ama yöremizin kedirgeni farklıdır. Dağlarda kendiliğinden yetişir. Yağmurlardan sonra baharda çıkar bu. Faydalı bir bitki. Bilhassa idrar yolları iltihabına çok faydalıdır. Dağlardan toplaması da bir o kadar zahmetlidir. Toplandığı yerler açısından zahmetli ama zevkli bir şey. Herkes yerini bulamaz ama toplayan bilir onu. Toplaması da çok zevkli olur. Bölgemizin önemli lezzetlerinden. İlk kedirgenleri satmaya başladık. Bağı 150 TL’den satıyoruz. Yağışlar devam ederse bunlar da olmaya devam edecek”