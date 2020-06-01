Türkiye'den İtalya'ya mantar ihracı

Bursa'da kilometrelerce yol yürüyen vatandaşların topladıkları mantarlar, İtalyan pizzalarında kullanılıyor.

İtalyanlar, Türk makarnasının ardından şimdi de gözünü Türk mantarına çevirdi.

Bursa'nın tabiat harikası ormanlarında köylüler tarafından toplanan değerli mantarlar Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

Köylülerin ormandaki zorlu mantar hasadı görüntülendi. Koronavirüs salgınına karşı büyük bir mücadele veren İtalyanlar, makarna üretemeyince bir süredir makarna ihtiyaçlarının büyük bir bölümünü Türkiye'den karşılıyorlardı.

İtalya, makarnanın ardından şimdi de Türkiye'den mantar ihraç etmeye başladı.

İtalyan pizzalarının mantarı Bursa ormanlarından FOTO GALERİ

30 KİLOMETRE YOL YÜRÜYORLAR

Mustafakemalpaşa ilçesinin Sünlük köyü sakinleri, geçimlerini mantar toplayarak sağlıyor. Köylerinde yetişen 8 çeşit değerli mantarı avcı gibi iz sürerek bulan köylüler, bu mantarları toplamak için dağlarda 30 kilometre yol yürüyor.

Sünlük Köyü ormanlarında yetişen mantarlar, köylüler tarafından yılın 4 ayında toplanarak satılıyor. Köylünün en büyük gelir kapısı ayı mantarı olurken, bu mantarlar İtalya'da pizzalarda kullanılıyor.

İTALYA'DA 30 EUROYA SATILIYOR

Ayı mantarını köylüler 25 liradan satarken, İtalya'da 30 euroya satılıyor. Köylünün bir diğer gelir kapısı ise sarıkız mantarı. Bu mantar da yurt dışında bir çok ülkeye gönderiliyor.

Sarıkız mantarı 20 liradan satılıyor. Köylüler adeta bir avcı gibi iz sürerek değerli mantarları toplayıp satıyor ve bu şekilde geçimlerini sağlıyor. Köylüler bazı mevsimlerde günde 50 kilo mantar toplayabiliyor.

"İTALYANLAR BU MANTARI ÇOK SEVİYOR"

Mantarın geçim kaynaklarından biri olduğunu ifade eden Sünlük Köyü Muhtarı Ersin Uslu, "Biz yılın 4-5 ayı ormanlarımızda mantar topluyoruz. Özellikle ayı mantarı çok değerli bir mantar. İtalyanlar bu mantarı çok seviyor.

Pizzalarında kullanıyorlar. Topladığımız bu mantar Avrupa'ya ihraç oluyor. Diğer mantar ise sarıkız. Bu mantarda çok değerli. Bu mantarın da çoğu Avrupa ülkelerine ihraç oluyor." dedi.

"4 AY DAĞLARDA MANTAR TOPLUYORUM"

Yıllardır dağlarda mantar toplayan Mustafa Memiş, "Bize mantar avcısı diyebilirler. Mantarı dağlarda yürüyerek topluyoruz. 25 yıldır dağlarda mantar arayıp buluyorum. Günlük 200 lira kazanıyorum. 4 ay dağlarda mantar toplayarak geçimimi sağlıyorum." şeklinde konuştu.