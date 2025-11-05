Yapay zeka tahmin etti: Ajax - Galatasaray maçında sürpriz skor

- Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Amsterdam'da Ajax ile karşılaşacak.
- Yapay zeka, maç sonucunu 3-2 Galatasaray lehine tahmin etti.
- Karşılaşma 5 Kasım Çarşamba günü saat 23.00’te TRT 1’de olacak.
Şampiyonlar Ligi heyecanı bu hafta Hollanda’da yaşanacak.
Temsilcimiz Galatasaray, Amsterdam Arena’da dev rakibi Ajax ile kozlarını paylaşacak.
Avrupa sahnesinde kritik bir virajı dönmek isteyen sarı-kırmızılı ekip, deplasmandan 3 puanla dönmeyi hedefliyor.
Geçtiğimiz hafta Bodo Glimt’i 3-1 mağlup ederek moral depolayan Galatasaray, grupta topladığı 6 puanla 16. sırada yer alıyor.
Dev mücadele öncesi yapay zekaya maçın sonucunu sorduk.
MAÇIN SKORUNU TAHMİN ETTİ
ChatGPT, ilk yarıda dikkatli bir oyun beklendiğini, ikinci yarıda ise hızlanma ve gol fırsatlarının Galatasaray lehine artacağını söyledi.
Maçın sonunda zorlu deplasmanda Galatasaray’ın 3-2 galip olacağını belirtti.
GOLLERİ KİM ATACAK?
ChatGPT’nin tahminine göre, Ajax’ta golleri Kasper Dolberg ve Wout Weghorst atacak.
Temsilcimiz Galatasaray’da ise, Osimhen 2 gol, Leroy Sane ise 1 gol atacak.
AJAX - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Temsilcimiz Galatasaray, 4. hafta mücadelesinde Hollanda’nın güçlü ekibi Ajax’a konuk olacak.
Karşılaşma, 5 Kasım Çarşamba günü saat 23.00’te başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.