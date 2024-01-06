Yüksekova'da kayakseverler pistleri doldurdu

İHA

Hakkari'nin dağları, artık terörle değil turizmle ve çeşitli sosyal etkinliklerle anılıyor.



Yüksekova ilçesinden Mergabütan Kayak Merkezi'ne giden 25 kişilik kayaksever, yüksek oksijenli dağ havasında snowboard, kayak ve kızaklarla doyasıya kaydı.

"Amacımız bölgede turizmi geliştirmek"

Her hafta kayak merkezi için tur düzenlendiklerini belirten turizimci ve iş insanı Ömer Demirel, şunları söyledi:

Mergabütan aslında dünyaya açılan bir turizm kapısı oldu. Biz de Yüksekova’dan 25 kişilik grupla bugün burada olduk. Amacımız bölgede turizmi geliştirmek ve kış turizmini kayak sporunu insanlara sevdirmek için çaba veriyoruz. Bizim temel amacımız insanları kolay ve güvenilir bir şekilde bu tür etkinliklere ulaştırabilmek. Yapacağımız çalışmalar arasında şehrimizi ulusal bazda tanıtmak bunun için turlarımız devam edecek.