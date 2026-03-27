Yurt genelinde yağışlar devam ediyor: Sıcaklıklar mevsim normallerinde

Türkiye genelinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son verilerine göre, ülke büyük ölçüde parçalı ve çok bulutlu bir hava ile birlikte yer yer yağışlı geçecek.

Yağışlar genellikle sağanak şeklinde etkili olurken, bazı bölgelerde gök gürültülü sağanaklar bekleniyor.

Hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında, batı ve güney kesimlerde yer yer normallerin altında seyredecek.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENİYOR

Bugün yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

Özellikle İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

Güneydoğu Anadolu'da da yerel sağanaklar etkili olacak.

Sıcaklıklar batı kesimlerde mevsim normallerinin biraz altında kalırken, diğer bölgelerde normallere yakın değerler kaydedilecek.

Karadeniz kıyıları ile yüksek kesimlerde yağışın kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

YAĞIŞLI HAVA ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK

Cumartesi günü yağışlı havanın etkisinin devam etmesi bekleniyor.

Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun batısı, Marmara ve Ege'nin iç kesimlerinde sağanak yağışlar öngörülüyor.

Doğu bölgelerde ise yer yer gök gürültülü sağanak beklentisi yüksek.

Sıcaklıkların genel olarak mevsim normalleri civarında seyredeceği, ancak yağışlı hava nedeniyle hissedilen sıcaklığın daha düşük olacağı tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE SEYREDECEK

Paza günü yağışların Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimlerine kayması bekleniyor.

Batı ve orta kesimlerde parçalı bulutlu bir hava ile birlikte yerel sağanaklar etkili olacağı öngörülüyor.

Karadeniz'in doğusunda da yağış devam edeceği, sıcaklıkların yavaş yavaş artma eğilimi gösterse de genel olarak mevsim normallerine yakın değerlerde kalacağı tahmin ediliyor.

YAĞMURUN HAKİMİYETİ DEVAM EDİYOR

Pazartesi günü yağışlı havanın Doğu Karadeniz ve İç Anadolu'nun doğu bölümlerinde yoğunlaşması, batı kesimlerde parçalı bulutlu ve daha az yağışlı bir gün yaşanması bekleniyor.

Güneydoğu'da ise yer yer sağanaklar görüleceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıklarda değişiklik görülmeyeceği, normaller civarı değerlerin hakim olacağı öngörülüyor.

YAĞMURLU HAVA GÖRÜLECEK

Salı günü yağışların Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Karadeniz'in doğu kıyılarında daha belirgin hale gelmesi bekleniyor.

Diğer bölgelerde parçalı bulutlu bir hava ile birlikte yerel gök gürültülü sağanaklar öngörülüyor.

Sıcaklıkların batı kesimlerde hafif artacağı, doğuda mevsim normalleri civarında kalacağı tahmin ediliyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

27 Mart Cuma:

28 Mart Cumartesi:

29 Mart Pazar:

30 Mart Pazartesi:

31 Mart Salı: