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İstanbul adaylarının 31 Mart savunması

Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım, seçimin tekrarlanması kararıyla ilgili olarak kendi itiraz ve yorumlarını açıkladı.

AA & Ensonhaber | 10.05.2019 - 17:27..
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İstanbul adaylarının 31 Mart savunması

31 Mart seçimlerinde İstanbul'da neler olduğuna dair tartışma sürüyor.

Bir taraftan 23 Haziran'da yapılacak seçimlere hazırlanmaya başlayan İstanbul adayları, diğer taraftan 31 Mart günü sandıkta yaşananları anlatıyor.

CHP adayı Ekrem İmamoğlu ile AK Parti adayı Binali Yıldırım, itirazlarını açıkladı.

"NELER YAŞANDIĞINI ANLATAN VİDEO"

Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadan bir video yayınladı. Yayınladığı videoyla ilgili olarak ise, "31 Mart günü sandıkta neler yaşandığını sizlere tek tek anlattım. Siz de eşinizle, dostunuzla, komşunuzla, haksızlığa uğramış 16 Milyon İstanbullu hemşehrimle lütfen paylaşın. Paylaşın ki bilsinler; bu kez oylarını demokrasi ve adalet için de versinler." ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu 31 Mart'ta ne olduğunu anlattı VİDEO

İstanbul adaylarının 31 Mart savunması

İstanbul adaylarının 31 Mart savunması

"GERÇEK SONUÇLAR ORTAYA ÇIKACAK"

AK Parti adayı Binali Yıldırım da seçimlerin iptal kararının neden doğru olduğunu savundu. Yıldırım, İstanbul'da oy farkının gidserek azaldığını, oyların tamamının yeniden sayılması durumunda kendisinin kazanacağını söyledi. Oyların tamamının yeniden sayılmadığını hatırlatan Yıldırım, seçimin yenilenmesi kararıyla gerçek sonuçların ortaya çıkacağını ifade etti.

Binali Yıldırım seçimin neden iptal edildiğini anlattı VİDEO

İstanbul adaylarının 31 Mart savunması

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