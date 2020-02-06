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Kalın: Mart ayında Astana süreci toplantısı yapılabilir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, mart ayı içerisinde bir Astana süreci toplantısı yapılabileceğini, bunun çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

AA | 06.02.2020 - 20:09..
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Kabine Toplantısı devam ederken açıklamalarda bulundu.

"SINIRLARIMIZIN DEĞİŞMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

Mart ayı içerisinde bir Astana süreci toplantısı yapılabileceğini, bunun çalışmalarının sürdüğünü söyleyen Kalın, "Soçi ve Astana mutabakatları çerçevesinde çatışmasızlık bölgesi olarak belirlenen bölgeler, bizim esas aldığımız sınırlardır. Değişmesi söz konusu değil.  Rusya’dan bir askeri heyetin Türkiye’ye gelmesini bekliyoruz. İdlib sahasındaki gelişmeleri detaylı bir şekilde ele alacaklar."ifadelerini kullandı.

"ASKERİMİZİN KORUNMASI İÇİN HER ŞEY YAPILACAK"

Kalın, askerlerimizin korunması için her şey yapılacağını, askeri gözlem noktalarının yerinde durmaya devam edeceğini açıkladı. Sözcü Kalın,  "Çatışmasızlık bölgesi olarak belirlenin sınırlarda değişikliği kabul etmemiz mümkün değil. Askerlerimizin can güvenliğinin sağlanması için gerekli tahkimat yapılacaktır. Rejimin ay sonuna kadar girdiği yerlerden geri çekilmesi gerekir. Bundan sonra yapacağı her bir hatanın yapacağı ağır sonuçları olacaktır. Bu mesajları Rus mevikdaşlarımıza da ilettik. Astana süreci ile ilgili yeni bir toplantı olabilir. Rus askeri heyetle görüşmelerden sonra yol haritası belirlenecek." şeklinde konuştu.

YENİ MÜLTECİ AKINI

İdlib'deki Rejim saldırılarısıyla yeni bir döneme girildiğini söyleyen Kalın, "Yeni bir mülteci akımına mahal vermemek, sivillerin yerlerinde kalmalarını sağlamak için çalışmalarımız, AFAD, Kızılay ve diğer sivil toplum kuruşlarımız tarafından devam edecek." dedi.

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