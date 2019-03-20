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Katlanabilir iPhone'a ait yeni konsept videosu

Katlanabilir iPhone konseptini gösteren yeni videoyu sizlerle paylaşıyoruz.

Haber Merkezi | 20.03.2019 - 10:01..
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Samsung geçtiğimiz ay düzenlediği etkinlikte ilk katlanabilir telefonunu Galaxy Fold'u tanıtmıştı. Ardından Huawei, Mate X'i, tanıtarak katlanabilir telefonlar arasında yerini almıştı. Katlanabilir telefonların bir hayli konuşulduğu şu günlerde Apple'dan bu konuda herhangi bir açıklama gelmiyor.

Apple'ın katlanabilir ekranlar için Samsung ile görüştüğü biliniyor ve iddialara göre 2020 yılında katlanabilir bir iPhone modeli gelecek. Şimdiye kadar katlanabilir telefon ile ilgili birçok patent alan Apple, bu patentlerle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Apple'dan herhangi bir açıklama duymayan bazı kullanıcılar, kendi konsept videolarını yayınlıyor.  Antonio De Rosa adlı bir grafik tasarımcı yayınladığı katlanabilir iPhone konsepti videosuyla bir hayli beğeni aldı. Söz konusu videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Katlanabilir iPhone konsepti VİDEO

Apple'ın gelecek yıl ilk 5G telefonunu da piyasaya sürmesi bekleniyor; bu nedenle ilk katlanabilir iPhone'un 5G teknolojisini desteklemesi oldukça yüksek bir ihtimal.  Samsung, kendi esnek OLED ekran örnekleri Apple'a göndermişti. Eğer anlaşma sağlanırsa, katlanabilir ilk iPhone'un ekranları Samsung tarafından üretilecek.

Katlanabilir telefon yarışında şu an için rakiplerinin gerisinde kalan Apple, gelecek sene için çalışmalarına devam ediyor.

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