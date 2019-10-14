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Kerem Bürsin, öpüşme sahnelerini anlattı

Rol aldığı dizilerle genç kızların sevgilisi haline gelen ünlü oyuncu, öpüşme sahnelerinin bazılarında soğan ve sarımsak nedeniyle zorlandığını söyledi.

Detay Haber | 14.10.2019 - 09:57..
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Ünlü oyuncu Kerem Bürsin, Zeynep Ocak'ın sunduğu ‘Aşırı Ünlülerle Kısa Görüşmeler’ programında çarpıcı açıklamalar yaptı.

"SARIMSAKLI DÜRÜM YİYORDU"

Rol aldığı dizilerde özellikle öpüşme sahneleriyle dikkat çeken oyuncu, bunun sorulması üzerine dikkat çekici söylemlerde bulundu. Kerem Bürsin, "Güneşi Beklerken dizisinde, her saniye öpüşme sahnesi çekiyordum. Başrolü paylaştığım Hande Doğandemir’le öpüşmemizi pek hatırlamıyorum ama ağzı kokmuyordu. Öte yandan, ‘Yaşamayanlar’daki partnerim Nilperi Şahinkaya başkaydı. Öpüşme sahnemiz var mesela. Nilperi soğanlı, sarımsaklı dürüm yiyor, sonra da 'Gel beni öp' diyordu." şeklinde konuştu.

Kerem Bürsin, öpüşme sahnelerini anlattı

"İÇKİ İÇİNCE SOYUNUYORUM"

Amerika-Teksas’taki okulunda fazlasıyla popüler olduğunu söyleyen Bürsin, "Bana ‘Turkish cowboy’ diyorlardı. Filmlerde gördüğümüz klasik bir Amerikan lisesi hayatım oldu. Amerikan futbolu oynadım, cheerleader (amigo kız) manitam da oldu. Üniversitede Ally adında bir sevgilim vardı. Evine gittik, ailesi ile tanıştım. Ally’nin annesi 'İç Kerem iç' dedikçe içtim. Sonra soyunmaya başlayıp, çıplak havuza girdim. Sabah hiçbir şey hatırlamıyordum. Artık pek içki içmiyorum çünkü içince soyunuyorum." dedi.

Kerem Bürsin, öpüşme sahnelerini anlattı

"EN KÖTÜSÜ İSTANBUL'DA OLDU"

En kötü flört buluşmasının İstanbul’da olduğunu aktaran ünlü oyuncu, "Henüz ünlü değildim. Tanımadığım bir kişiyle yemeğe çıktık. Sonra ortak bir arkadaşımızın evine gittik. Arkadaşım da bizi yalnız bıraktı. Ama ben istemedim. Bir ara mutfağa geçip kahve yaptım. Elimde kahvelerle salona girdiğimde bir baktım kız soyunmuş. Poz verir gibi duruyor. Kımıldamıyordu, neredeyse nefes almıyordu. Kıza 'İyi misin?' diye sormak zorunda kaldım." ifadelerini kullandı.

Kerem Bürsin, öpüşme sahnelerini anlattı

"HİÇ ALDATMADIM"

Bürsin, son olarak aldatma konusuna değinerek, "Aldatma konusunda katıyım. Hiç aldatmadım. Sadece başkasından etkilenince sevgilimden ayrıldım. Aşık olduğum tek ünlü İngiliz oyuncu Helen Mirren. 74 yaşında ama çok seksi bir kadın. Onunla asansörde mahsur kalsam o isterse öpüşürüm." diye konuştu.

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