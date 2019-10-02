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Kılıçdaroğlu, AK Parti'ye oy verenlere çattı

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti'ye oy veren çiftçi ve esnafa kızdığını söyledi.

Haber Merkezi | 02.10.2019 - 14:27..
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Kılıçdaroğlu, AK Parti'ye oy verenlere çattı

Dün 27. Dönem 3. Yasama Yılı başlayan TBMM'de ilk grup toplantısını, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) düzenledi.

Toplantıda konuşma yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çiftçi ve esnafların durumuyla ilgili konuştu. Kendilerine oy vermeleri gerektiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu'dan vatandaşa: Aklını kullan VİDEO

"YUNAN ÇİFTÇİLERİ ZENGİN EDİYORUZ"

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkan kısımlar şunlar: "Arkadaşlarımız Şanlıurfa'ya da gitti. Orada dernekleri ziyaret ettiler. Şanlıurfa pamuk üretiminin yüzde 42'sini tek başına karşılıyor ama pamuk üreticisi perişan vaziyette. Buğday ithalatına ocak-ağustos arasında 1 milyar 296 milyon dolar para ödedik. Mısıra 557 milyon dolar, ayçiçeğine 349 milyon dolar ödedik. Amerika'dan Yunanistan'dan pamuk ithal ediyoruz. Amerikalı, Yunan çiftçileri zengin ediyoruz. Bizim çiftçiler? Sürünsünler. Saray'daki öyle buyuruyor. Ne gerek var bizim çiftçinin kazanmasına. Ekme kardeşim, geçinemezsen geçineme diyor.

Kılıçdaroğlu, AK Parti'ye oy verenlere çattı


17 YILDA ÖĞRENEMEDİN Mİ?

Benim kızgınlığım Saray'a değil. Benim kızgınlığım seni açlığa mahkum eden siyasi partiye oy vermenedir. İnsan biraz aklını kullanır. Aynı şey esnafta da var. 'Mahvolduk, kapatıyorum' diyor. Oyu sen verdin, sen iktidara getirdin. Adam bir de sana teklifte bulundu. Kapat dükkanı, süpermarket kur. Çünkü seni zengin sanıyor. Bilmiyor esnafın halini, çiftçinin halini. Sen de gidip oy veriyorsun. Zaten amacı seni mahvetmek. 17 yılda bunu öğrenemedin mi? Seni bu hale kim getirdiyse ona göre oy kullanacaksın. Senin hakkını hukukunu savunacak tepk parti var: Cumhuriyet Halk Partisi."

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