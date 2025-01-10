Christy Brown'un cesaretlendiren ve ilham veren kitabı: Sol Ayağım

Ergül Tosun

Sol Ayağım...

Sakat olan bir bacağın hüzün veren hikayesi...

Christy Brown’ın yayınlandığında büyük ses getiren kitabı, günümüzde bile hala en çok okunan kitapların başında gelmektedir. Kitabı okuduğunuzda her sayfasında duygulanacaksınız. Akıcı üslubu, cümleler arasına serpiştirilen ince göndermelerle öğretici yanının ağır bastığı gerçek bir yaşam öyküsü.

Azmin zaferi olan Sol Ayağım, Milli Eğitim Bakanlığı 100 Temel Eser arasındaki yerini koruyor. Hemen hemen herkesin mutlaka okuması gereken Sol Ayağım ve yazarına dair bazı notlar...

Christy Brown, 1932 yılında İrlanda’nın Dublin kentinde hayata gözlerini açtı. Beyin felcinin bir kurbanı olarak doğdu. Kitabın ismine de ilham kaynağı olan sol ayağı dışında konuşmasını ve hareketlerini kontrol edemiyordu.

Kitap yayımlandığında özellikle engelli insanlar için büyük bir örnek olmuş, bir dönem en çok okunan eserlerin başından gelmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın da 100 Temel Eser'i arasında yer alan Sol Ayağım, sürükleyici, eğlenceli ve bir o kadar da öğreticidir. Yazar, 160 sayfadan oluşan kitabı sol ayağıyla yazdı.

Bunun dışında bir şiir kitabı da kaleme alan Brown, 1981’de hayata gözlerini yumdu. Roman, 1989 yılında yazarın adıyla sinemaya uyarlandı.

UMUTSUZLUKTAN UMUDA...

Christy Brown’un konuşamaması, yürüyememesi, zihinsel olarak gelişememesi ailesini büyük üzüntüye sevk ediyordu. Yapılan bütün tıbbi çalışmalar sonuçsuz kalıyor, doktorlar Brown’un fazla yaşamayacağını düşünüyorlardı.

Zorlu süreçte hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan annesi bıkmadan usanmadan oğlunu iyileştirmeye çalışıyordu. Annesinin bu çabaları nihayet sonuç verecek ve Christy sol ayağını kullanmaya başlayacaktı.

Oğlundaki bu olağanüstü başarıyı gören annesinin sevincine ise diyecek yoktu. Oğluna bütün alfabeyi öğreten fedakâr anne, emeğinin karşılığını böylece almış oluyordu.

Brown’un ayağıyla yazdığı ilk kelime ise “anne” olur.

Sayfa: 184

İLK AŞK

Brown’un annesi dünyaya yeni bir bebek getirir. Oğluna yeteri kadar zaman ayıramayacağını düşünen anne, oğlu için bakıcı bir kız tutar. Christy, kendisine bakmakla mükellef olan bu güzel ve tatlı kıza zamanla tutulmaya başlar ve âşık olur.

Ama bu aşkın imkânsız olduğunun da farkındaydı. Ona göre sağlıklı bir birey olsaydı, kız da onun duygularına cevap verecekti. Öte yandan mahallede Jenyy adında başka bir kıza da âşık olur ama o da diğeri gibi karşılıksız kalır.

Doğuştan beyin felçli olan Christy Brown, konuşmasını ve hareketlerini kontrol edemiyordu. Ama zekâsı ve cesareti onun okuma ve yazmayı, resim yapmayı ve daktilo kullanmayı öğrenebilmesini, hatta bu kitabı yazabilmesini sağladı.

"KONUŞMAK BENİM ÇABALARIM ARASINDA"