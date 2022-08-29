Petrol
101
2.01%
Euro
18.2171
0.66%
Dolar
18.1854
0.11%
Altın
1.018
0.25%
Borsa
3157
0.35%
Bitcoin
372.397
1.66%
BTXN Coin
4.19
-0.71%
Bitexen
31ºC
İstanbul
Güneşli 31 C

    Honoré de Balzac'tan acıklı bir esinlenme

    Balzac'ın 1831 yılında yayınlanan Tılsımlı Deri romanıyla aynı yıl yayınlanan Kırmızı Han, yazarın dünya edebiyatında isminin duyulmasını sağlayan eserlerindendir.
    • Haber Merkezi
    • 29.08.2022 - 16:55
    • Güncelleme : 29.08.2022 - 17:06
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Honoré de Balzac'tan acıklı bir esinlenme

    Fransız büyük romancı ve gerçekçilik akımının önde gelen temsilcilerinden sayılan Honore Balzac, İnsanlık Komedyası isimli devasa yapıtının "Felsefi İncelemeler" bölümünde yer alan Kırmızı Han'ı, arkadaşını haksız bir idam cezası nedeniyle kaybeden eski bir ordu cerrahından duymuş ve kaleme almaya karar vermiştir.

    Dönemin çokça tartışılan idam konusuna da parmak basan eser, okuru büyük bir ahlaki çatışmayla baş başa bırakır.

    Honoré de Balzac tan acıklı bir esinlenme #1

    Bir adamın hikayesi

    Eserin yine aynı bölümünde yer alan ikinci öykü "Facino Cane" ise işlediği cinayet yüzünden idam cezasına çarptırılan ve bir tünel kazarak zindandan kaçmaya çalışırken bulduğu hazineyle yepyeni bir hayata başlayan bir adamın hikâyesini anlatır.


    İlginizi Çekebilir

    ABD'li futbolcu, araba soygununda vuruldu
    Dünya

    ABD'li futbolcu, araba soygununda vuruldu

    İsveç, Ukrayna'ya yardımlarını sürdürecek
    Dünya

    İsveç, Ukrayna'ya yardımlarını sürdürecek

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
    CryptoTrader

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

    Görüş Bildir