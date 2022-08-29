Honoré de Balzac'tan acıklı bir esinlenme

Honoré de Balzac'tan acıklı bir esinlenme

Balzac'ın 1831 yılında yayınlanan Tılsımlı Deri romanıyla aynı yıl yayınlanan Kırmızı Han, yazarın dünya edebiyatında isminin duyulmasını sağlayan eserlerindendir.

Fransız büyük romancı ve gerçekçilik akımının önde gelen temsilcilerinden sayılan Honore Balzac, İnsanlık Komedyası isimli devasa yapıtının "Felsefi İncelemeler" bölümünde yer alan Kırmızı Han'ı, arkadaşını haksız bir idam cezası nedeniyle kaybeden eski bir ordu cerrahından duymuş ve kaleme almaya karar vermiştir.

Dönemin çokça tartışılan idam konusuna da parmak basan eser, okuru büyük bir ahlaki çatışmayla baş başa bırakır.

Bir adamın hikayesi

Eserin yine aynı bölümünde yer alan ikinci öykü "Facino Cane" ise işlediği cinayet yüzünden idam cezasına çarptırılan ve bir tünel kazarak zindandan kaçmaya çalışırken bulduğu hazineyle yepyeni bir hayata başlayan bir adamın hikâyesini anlatır.