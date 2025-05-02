Kendi yaşam hikayesinin kahramanı olmak isteyenler için Mit Yaratımı kitabı

Haber Merkezi

Herkesin bir hikâyesi vardır.

Peki ya senin hikâyen bir mite dönüşmek üzereyse?

Maureen Murdock, Mit Yaratımı’nda anı yazımını kişisel keşif, dönüşüm ve şifa yolculuğu haline getiriyor.

Jung’un arketiplerinden Joseph Campbell’ın “Kahramanın Sonsuz Yolculuğu”na, kuşak travmalarından aile mitlerine uzanan geniş bir yelpazede, okuyucuyu kendi yaşam anlatısını yeniden kurgulamaya davet ediyor.

EŞSİZ BİR REHBER

Bu kitap, sadece yazmak isteyenler için değil; geçmişini anlamlandırmak, kökleriyle bağ kurmak ve içsel sesiyle yüzleşmek isteyen herkes için eşsiz bir rehber. Kökler görünmezdir ama en derin bağları onlar kurar.

Sayfa: 208

MİT VE EFSANELER

Sözlü hikaye anlatımı (hikayeleri anlatmak için konuşulan dili kullanma), dünyadaki birçok kültürde insanların akıcı bir şekilde okuyup yazamaması nedeniyle hikayelerin binlerce yıl boyunca anlatılmasının ve saklanmasının yoludur.

Halk hikayeleri, mitler ve efsaneler, başlangıçta sözlü olarak paylaşılan her türlü hikayedir. Genellikle alegorik bir hikaye (hayatı iyi bir şekilde yaşamakla ilgili bir ahlaki ders) biçimini alan mitler ve efsaneler genellikle efsanevi yaratıklar ve ünlü kahramanlar/savaşçılar içerir.