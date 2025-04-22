Mary Kubica'dan nefes kesen gerilim romanı: Artık Çok Geç

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Yoğun bakım resmi Resmi Meghan Michaels, sıradan bir sabaha giderken gösterilen bir telefonla en büyük kabusuna sürükleniyor. Kızı Sienna kaçırılmıştır ve telefondaki yabancı ses ona geri dönüşü olmayan bir yola giriş emretmektedir.

Ancak bu hikaye sadece bir anne-kız draması değil; aynı zamanda Meghan'ın kendi geçmişiyle yüzleştiği, suçluluk, sevgi ve inançla örülü çok katmanlı bir anlatıdır.

KİMSE GÖRÜNDÜĞÜ GİBİ DEĞİL

Kubica, roman boyunca okuyucuyu psikolojik çözümlemeler, karakterlerin karmaşık iç dünyaları ve titizlikle kurgulanmış sürprizlerle baş başa bırakıyor.

İntihar'ın sandığı bir kadın, yeniden ortaya çıkan lise arkadaşları, Meghan'ın kendi sırları… Gerilim yavaş yavaş tırmanırken, kimsenin görünmediği gibi görülüyordu.

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Kocasından yakın zamanda yaşamakta olan Meghan Michaels'ın hayatı, annelik ile tam zamanlı resmilik arasında dengede gelişmeye devam ediyordu. Görevli olduğu yoğun bakım ünitesine bir intihara teşebbüs vakası geldiğinde geçmişin karanlığında kendiliğinden başlayacaktı.

Caitlin Beckett'in adındaki hasta söylentilerine göre köprüden atlamış ve yaşıyor olması bile mucizeydi. Meghan her zaman işiyle ayrılması mesafe koyabilmesiyle övünürdü ama bu sefer uzak duramamış ve kadının düşüşünün ardındaki gizemin içine çekilmişti.

SADECE KÜÇÜK BİR HATA YAPTIM

Caitlin köprünün yalnızlığı nedir? ben mi atmıştım yoksa onu biri mi itmişti? Peki böyle bir şeyi nasıl bir canavarla yaparız?

Meghan tüm bu sorularla boğulurken hem kendisi hem de kızının tehlikede olduğunu dehşetle fark edecekti…

Ama artık çok geçti...