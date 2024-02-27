Nedim Şener’in yazdığı FETÖ - MİT Mahrem Yapılanması Mahrem İçinde Mahrem kitabı Gazeteci Nedim Şener, FETÖ’nün legal yapılanmasının arkasındaki illegal yapılanmayı, illegal yapı altında MİT-Mahrem Yapılanması’nı, bunun altında FETÖ-Siyaset Yapılanması ve FETÖ-Mason Yapılanması’nı, mahkeme belgeleri ve mahrem imamların ifadeleriyle ortaya koyuyor.

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Gazeteci ve yazar Nedim Şener'den yepyeni bir kitap daha:

FETÖ -MİT Mahrem Yapılanması Mahrem İçinde Mahrem...

FETÖ Terör Örgütü'nü yazdığı kitaplarla, yazılarla sık sık gündeme getiren ve bu konuda yetkin bilgilere sahip olan Nedim Şener, uzun ve titiz araştırmaların sonucu yeni kitabını okurlarıyla buluşturdu. Küresel bir boyutta olan FETÖ, Amerika Birleşik Devletleri himayesinde varlığını sürdürmektedir.

Türkiye'nin ısrarla örgütün elebaşını istemesi sonuçsuz kalsa da; FETÖ aktif tehlike olarak varlığını sürdürmektedir. Gazeteci Nedim Şener, örgütü bütün yönleriyle masaya yatırıyor ve FETÖ'nün anatomisini çıkartıyor. Konuyla yakından ilgilenen her okurun mutlaka okuması gereken bu kitapta çok şey öğreneceksiniz.

15 Temmuz 2016'da yaptığı darbe girişimiyle ülkede 261 insanın hayatını kaybetmesine neden olan FETÖ, Meclisi bombaladı, devletin diğer kurumlarına bomba yağdırdı, tanklarla, uçaklarla Türkiye'yi işgal etmeye kalkıştı. Nedim Şener, örgütün varlığını ve içinde bulunduğu uluslararası şebekelerle FETÖ'nün kirli çamaşırlarını bir bir sergiliyor.

Nedim Şener, FETÖ tarafından tutuklandı, hapsedildi. Ailesinden ve işinden uzak kaldı. Sadece Nedim Şener değil, başka meslektaşları da aynı kaderi yaşayacaktı. Yazdığı kitaplarla örgütü bütün detaylarıyla anlatan Şener, araştırmaya , yazmaya devam ediyor. Elinizdeki kitap da bu araştırmanın yeni bir örneği...

Özel bir birim olarak FETÖ

Kuruluşundan bugüne gizliliğe büyük önem veren FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü, faaliyetleri de hususi/mahrem/özel birim gibi tanımlamalarla kodlamıştır.

MİT Mahrem Yapılanması içerisindeki örgüt mensubunun tıpkı bir ikiz görevlendirme gibi Mason Yapılanması içerisinde de faaliyet yürütmesi buna en iyi örneklerdendir.

Gazeteci Nedim Şener, FETÖ’nün legal yapılanmasının arkasındaki illegal yapılanmayı, illegal yapı altında MİT-Mahrem Yapılanması’nı, bunun altında FETÖ-Siyaset Yapılanması ve FETÖ-Mason Yapılanması’nı, mahkeme belgeleri ve mahrem imamların ifadeleriyle ortaya koyuyor.

Sayfa: 425

FETÖ-MİT Mahrem Yapılanması

15 Temmuz gecesi işlediği suçlar sebebiyle FETÖ’yü terör örgütü olarak adlandırmak yeterli olsa da terör örgütü tanımı FETÖ’yü tanımlamaya yetmez. FETÖ bir istihbarat ve ihanet yapılanmasıdır.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) kumpas kuran, cinayet işleyen, soru çalan, sahte belge düzenleyen, yalan söyleyen, iftira atan, darbeye kalkışıp TBMM’yi bombalayan, 252 insanımızı tank ve F-16’larla katleden, devlete ve millete ihanet eden; tüm bunları yaptığı halde inkâr edip işlediği insanlık suçlarını başkalarının üzerine atan, her kılığa giren mankurtlaşmış beyinlilerden oluşan bir şebekedir.

Yazar ve gazeteci Nedim Şener

ABD tarafından korunan yapı

FETÖ, hizmet ettiği ABD istihbaratı CIA’in kanatları altında kurulan, onun çıkarları için kullanılan ve halen onun tarafından ABD topraklarında korunan bir istihbarat ve operasyon aracıdır.

İşlediği suçlardan yola çıkarak FETÖ’nün nasıl bir ihanet şebekesi olduğunu anlayabilirsiniz, ama mahrem içinde mahrem olan FETÖ-MİT Mahrem Yapılanması bilinmeden nasıl bir istihbarat ve operasyon örgütü olduğu anlaşılamaz.

Örgütün en gizli ve karanlık, en kirli ve operatif yönlerini ortaya koyan FETÖ-MİT Mahrem Yapılanması-Mahrem İçinde Mahrem kitabı; cemaat, tarikat diye faaliyetine başlayan ve hareket adı altında genişleyen ihanet şebekesi FETÖ’nün legal yapılanmasının arkasındaki illegal yapılanmayı, belgelerle açıklıyor.

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com