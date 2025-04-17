Sağlıklı yaşamın yeni rehberi: Tabağın Değişsin, Sen Değiş

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Ebru Zeynep Altay, beslenmenin yalnızca tabaktaki yiyeceklerle sınırlı olmadığını vurgularken; sosyal çevre, kariyer, fiziksel aktivite ve maneviyat gibi birincil besinlerin de sağlıklı yaşamın temel taşları olduğunu savunuyor. Kitapta hem bilimsel temelli açıklamalar hem de şifa dolu, glütensiz, rafine şekersiz ve lezzetli tarifler bir araya geliyor.

İçerdiği bölümlerle okura 360 derece bir yaşam dönüşümü vaat eden eser, 21 Günde Şekersizsiniz programının temel taşlarını oluşturuyor. Kitapta ayrıca, katılımcı deneyimleriyle şekillenen uygulamalar, alışveriş listeleri, günlük planlama rehberi ve kişisel notlar da yer alıyor.

Tabağındaki küçük değişimlerle hayatında büyük farklar yaratmaya hazır mısın? Sağlıklı yaşam yalnızca bir hedef değil, bir yolculuktur. Pek çoğumuz genel kuralları bilsek de nereden başlayacağımız konusunda kendimizi çaresiz hissediyoruz. Bu kitap, yalnızca tabakları değil, bakış açılarını da değiştirecek bir rehber olacaktır.

DÖNÜŞÜM YOLCULUĞUNUZA BAŞLAYIN

Sürdürülebilir iyi yaşam alışkanlıklarını hayatınıza kazandırmak ve kendinizin en iyi versiyonuna ulaşmak istiyorsanız doğru yerdesiniz: Yazarın bilgi birikimi, yüksek enerjisi, içtenliği ve şefkat dolu rehberliği sayesinde sağlıklı yaşam yolculuğu hem keyifli hem de kolay bir hale geliyor…

Elinizde tuttuğunuz bu kitap da sağlıklı ve dengeli bir yaşam için size ilham verecek. Şimdi niyetinizi kalbinize koyun ve Ebru’nun rehberliğiyle dönüşüm yolculuğunuza başlayın…

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HAYATLARA DOKUNMAYA DEVAM EDİYOR

Ebru Zeynep Altay, sağlık koçu olarak yüzlerce kişinin hayatına dokundu ve dokunuyor.

Ebru işini öğreterek, keyif alarak yapıyor ve wellbeing ile sağlıklı yaşamanın çok güzel bir örneği. Hayatı böyle yaşayınca danışanlarına da geçiyor bu ışıltı… Bu harika kitap ile daha çok kişiye ulaşacak bu değerli bilgiler…