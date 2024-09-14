Yazar Joe Navarro'nun Sıra Dışı Ol kitabında başarının altın formülü Amerikalı yazar Jeo Navarro'nun Sıra Dışı Ol bir kişisel gelişim kitabından öte bir anlam taşıyor. Yaptığı konuşmalar ve verdiği seminerlerle adından söz ettiren Navarro'nun Sıra Dışı Ol kitabından başarının anahtarını bulacaksınız.

Haber Merkezi

Küba doğumlu Amerikalı yazar ve kişisel gelişim uzmanı olan Jeo Navarro'nun Sıra Dışı Ol kitabında başarının ve hayatta yükselmenin püf noktaları var. Yazarın uzun yılların birikiminden doğan bu kitapta hayata ve başarıya dair önemli detaylar göreceksiniz.

Türkçeye yakın zamanda kazandırılan Sıra Dışı Ol yapıtı, adından da anlaşılacağı üzere biz insanlara, kitabı okuyanlara "Sıra dışı olun" diyor.

Sıra dışı olmak ne demek? Herkes gibi yaşayıp, hayatımızı sürdürmek olsaydı bu cümlenin de bir anlamı olmazdı zira. Kitapta iş ve gündelik hayatlarında başarıyı yakalamış insanların öykülerini okuyacaksınız. Bu başarı hikayeleri size rehberlik edecek, "sıra dışı olmayı" başaracaksınız.

Sıra Dışı Ol, olağanüstü bireylerin temel aldığı beş ilkeyi özümsemiş bir ömür süren deneyimini özetliyor.

Sıra Dışı Ol, insan davranışları incelenerek geçirilen onlarca yılın, sahada 10.000'den fazla görüşme yapmanın ve yüksek riskli davranışsal değerlendirmeler yapmanın bir sonucudur.

Joe Navarro

SIRA DIŞI OLMAYA YARDIMCI OLAN KİTAP

Tarihten vaka çalışmalarına, Navarro'nun FBI kariyerinden etkileyici birinci elden anılara ve sözsüz iletişim ile ikna konusundaki bilimsel saptamalara dayanan bu kitap sıra dışı olmanıza yardımcı olacak.

Etkili beden dili, güçlü iletişim vel iderlik gibi özellikler insan hayatında pek çok alanda fark yaratmayı kolaylaştırır. Bu karakteristik özellikleri geliştirmenin en geçerli yöntemlerinden biri kariyerinde başarılı olmuş ve bu niteliklerde uzmanlaşmış insanların deneyimlerinden yararlanmaktır.

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BİLİMSEL SAPTAMALARA DAYANAN ÇALIŞMA

Emekli FBI ajanı ve dünyanın önemli beden dili uzmanlarından Joe Navarroile editör ve yayıncı Toni Sciarra Poynter tarafından hazırlanan Sıra Dışı Ol, hayatın her alanında fark yaratmak isteyen insanlar için geliştirilmesi gereken sosyal nitelikleri beş bölümde ele alıyor.

Olağanüstü bireyleri diğerlerinden ayıran nitelikleri, 10.000'in üzerinde insanla onlarca yıl sürdürülen görüşmelerin ve değerlendirmelerin ışığında okurlara sunan kitap, Navarro'nun FBI kariyerindeki anılarına, gözlemlerine ve bilimsel saptamalarına dayanıyor.

ergul.tosun@ensonhaber.com