Fenerbahçe, İngiliz takımlarına 12. kez yenildi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde Aston Villa’ya 1-0 mağlup oldu ve İngiliz ekiplerine 12. kez kaybetti.

Yayınlama Tarihi: 22.01.2026 23:00
  • Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Aston Villa'ya 1-0 yenildi.
  • Karşılaşmanın tek golünü 25. dakikada Jadon Sancho attı.
  • Fenerbahçe, İngiliz takımlarına karşı 12. mağlubiyetini yaşadı.

UEFA Avrupa Ligi’nin 7. haftasında Fenerbahçe, evinde karşılaştığı İngiliz ekibi Aston Villa’ya 1-0 mağlup oldu.

Konuk ekip 25. dakikada Jadon Sancho ile bulduğu golle sahadan galibiyetle ayrıldı.

21. MAÇTA 12. YENİLGİ

Sarı-lacivertliler bugün oynadığı müsabakayla birlikte İngiltere temsilcilerine karşı 21. kez rakip oldu.

Bu süreçte 5 galibiyet elde eden Fenerbahçe, 4 kez de beraberlik aldı.

Fenerbahçe, bugün yaşadığı yenilgiyle İngiliz ekiplerine karşı 12. mağlubiyetini aldı.

