Fenerbahçe, İngiliz takımlarına 12. kez yenildi

- Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Aston Villa'ya 1-0 yenildi.
- Karşılaşmanın tek golünü 25. dakikada Jadon Sancho attı.
- Fenerbahçe, İngiliz takımlarına karşı 12. mağlubiyetini yaşadı.
UEFA Avrupa Ligi’nin 7. haftasında Fenerbahçe, evinde karşılaştığı İngiliz ekibi Aston Villa’ya 1-0 mağlup oldu.
Konuk ekip 25. dakikada Jadon Sancho ile bulduğu golle sahadan galibiyetle ayrıldı.
21. MAÇTA 12. YENİLGİ
Sarı-lacivertliler bugün oynadığı müsabakayla birlikte İngiltere temsilcilerine karşı 21. kez rakip oldu.
Bu süreçte 5 galibiyet elde eden Fenerbahçe, 4 kez de beraberlik aldı.
Fenerbahçe, bugün yaşadığı yenilgiyle İngiliz ekiplerine karşı 12. mağlubiyetini aldı.