Beşiktaş, Karşıyaka'yı mağlup etti

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Beşiktaş ile Karşıyaka kozlarını paylaştı.

Beşiktaş Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakada kazanan, 92-86'lık skorla siyah-beyazlılar oldu.

Bu sonuçla siyah-beyazlı ekip, 21. galibiyetini elde etti. İzmir temsilcisi ise 20. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

ALIMPIJEVIC, DİSKALİFİYE EDİLDİ

Bu arada 32. dakikanın hemen başında Beşiktaş Başantrenörü Dusan Alimpijevic, müsabakadan diskalifiye edildi.

SKOR DAĞILIMI

Salon: Beşiktaş Spor Kompleksi

Hakemler: Özlem Yalman, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Murat Ciner

Beşiktaş: Berk Uğurlu 12, Mathews 13, Anthony Brown 19, Canberk Kuş, Zizic 14, Kamagate 4, Yiğit Arslan 11, Lemar 18, Thomas, Vitto Brown 1

Karşıyaka: Sokolowski 5, Manning 20, Alston 14, Yalın Yıldız, Samet Geyik 9, Young 19, Gordic, Ege Özçelik 2, Mert Celep 4, Moody 13

1. Periyot: 28-27

Devre: 51-46

3. Periyot: 71-65