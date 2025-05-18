ÇBK Mersin, başantrenör George Dikeoulakos ile anlaştı

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi ÇBK Mersin, başantrenörlük görevine George Dikeoulakos'u getirdi.
Kulüpten yapılan açıklamada, Slovenya Kadın Milli Takımı'nda başantrenörlük görevini sürdüren Dikeoulakos ile 2 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.
"KULÜBÜMÜZE BAŞARILARLA DOLU BİR SEZON DİLİYORUZ"
Yunan başantrenör Dikeoulakos'un, son 4 sezonda İtalya'nın Famila Schio takımını çalıştırdığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
Kadın basketbolunun ve FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin önemli isimlerinden biri olan Dikeoulakos, Famila Schio'da geçirdiği dört sezonda 3 İtalya lig şampiyonluğu, 3 İtalya kupası şampiyonluğu, 2 İtalya süper kupası ve Avrupa Ligi üçüncülüğü başarıları elde etmiştir. Yeni başantrenörümüz George Dikeoulakos'a 'kulübümüze hoş geldiniz' diyor, görevinde kendisine ve kulübümüze başarılarla dolu bir sezon diliyoruz.
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