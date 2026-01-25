ÇBK Mersin'den Melikgazi Kayseri Basketbol'a 30 sayılık fark

- ÇBK Mersin, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında deplasmanda Melikgazi Kayseri Basketbol'u 98-68 yendi.
- Maç, Kadir Has Kongre Merkezi'nde oynandı ve ÇBK Mersin maçın her döneminde üstünlük sağladı.
- Melikgazi Kayseri Basketbol'dan Dangerfield 19 sayı atarken, ÇBK Mersin'in en skorer ismi 17 sayıyla Iagupova oldu.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol ile ÇBK Mersin karşı karşıya geldi.
Kadir Has Kongre Merkezi'nde oynanan müsabakada kazanan, 98-68'lik skorla konuk takım ÇBK Mersin oldu.
SKOR DAĞILIMI
Salon: Kadir Has Kongre Merkezi
Hakemler: Furkan Keseratar, Haldun Çoban, Burak Pehlivan
Melikgazi Kayseri Basketbol: Dangerfield 19, Doğa Adıcan, Merve Arı 16, Merve Uygül 6, İdil Türk 3, Cansu Çolakoğlu 2, Özge Bilgin, Collier 16, Feray Dalkılıç 6
ÇBK Mersin: Ayşenaz Harma 5, Büşra Akbaş 4, Asena Yalçın 11, Sinem Ataş 3, Juskaite 11, Sventoraite 8, Geiselsoder 14, Burke 11, Eslem Güler 11, Esra Ural Topuz 3, Iagupova 17
1. Periyot: 10 - 31
Devre: 27 - 53
3. Periyot: 49 - 77