Fenerbahçe'nin anlaştığı Breanna Stewart, İstanbul'a geldi

2022-2023 sezonunda Fenerbahçe formasını giyen Breanna Stewart, sarı-lacivertlilere geri döndü.
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın daha önce kadrosuna kattığını açıkladığı ABD'li oyuncu Breanna Stewart, İstanbul'a geldi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'mızın yeni transferi ABD'li yıldız oyuncu Breanna Stewart, İstanbul'a geldi. Stewart'ı İstanbul Havalimanı'nda kadın basketbol şubemizin yetkilileri karşıladı." ifadelerine yer verildi.
DAHA ÖNCE FORMA GİYMİŞTİ
31 yaşındaki Stewart, 2022-2023 sezonunda sarı-lacivertli formayı giymişti.
