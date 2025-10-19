Beşiktaş'ın eski golcüsü Vincent Aboubakar'ın yeni takımı belli oldu

- Vincent Aboubakar, Neftçi Bakü ile anlaşarak kariyerine Azerbaycan'da devam edecek.
- Kamerunlu golcü, 1+1 yıllık sözleşme için Azerbaycan’a gidip imza attı.
- Neftçi Bakü, sağlık kontrollerinin ardından transferi resmi olarak açıklayacak.
Beşiktaş ve Hatayspor formalarıyla Türkiye’de iz bıraktı...
Beşiktaş’ın eski golcüsü Vincent Aboubakar, futbol kariyerinde yeni bir döneme adım atıyor.
YENİ TAKIMI BELLİ OLDU
Kamerunlu forvet, Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü ile her konuda anlaşma sağladı.
AZERBAYCAN'A GİTTİ
Taraflar 1+1 yıllık sözleşme için el sıkışırken 33 yaşındaki deneyimli golcü, sözleşmeyi imzalamak üzere Azerbaycan’a gitti.
Neftçi Bakü, sağlık kontrollerinin ardından transferi resmi olarak duyuracak.
TARAFTARA ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ
Havalimanında kalabalık bir taraftar grubu tarafından karşılanan Kamerunlu, taraftarlara üçlü çektirdi.
BEŞİKTAŞ KARİYERİ
İki farklı dönemde Beşiktaş'ta oynayan Kamerunlu futbolcu, siyah-beyazlı formayla tüm kulvarlarda toplamda 117 maça çıktı.
Vincent Aboubakar, söz konusu 117 karşılaşmada 60 gol atıp 14 asist yaparak 74 gole direkt katkı sağladı.
PERFORMANSIYLA İZ BIRAKTI
Aboubakar, Türkiye’de toplam üç farklı dönemde Beşiktaş forması giydi ve Süper Lig şampiyonlukları yaşadı.
Türkiye’de üç farklı dönemde Beşiktaş forması giyen Aboubakar, son olarak Hatayspor’da mücadele etmiş ve Süper Lig’de çıktığı 28 maçta 8 gol ve 2 asistlik performans sergilemişti.