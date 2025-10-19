Beşiktaş'ın eski golcüsü Vincent Aboubakar'ın yeni takımı belli oldu Bir dönem Süper Lig'de Beşiktaş ve Hatayspor formaları giyen Vincent Aboubakar'ın yeni adresi belli oldu. Kamerunlu golcü kariyerine Azerbaycan takımı Neftçi Bakü ile devam edecek.

Göster Hızlı Özet Vincent Aboubakar, Neftçi Bakü ile anlaşarak kariyerine Azerbaycan'da devam edecek.

Kamerunlu golcü, 1+1 yıllık sözleşme için Azerbaycan’a gidip imza attı.

Neftçi Bakü, sağlık kontrollerinin ardından transferi resmi olarak açıklayacak. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Beşiktaş ve Hatayspor formalarıyla Türkiye’de iz bıraktı... Beşiktaş’ın eski golcüsü Vincent Aboubakar, futbol kariyerinde yeni bir döneme adım atıyor. YENİ TAKIMI BELLİ OLDU Kamerunlu forvet, Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü ile her konuda anlaşma sağladı. AZERBAYCAN'A GİTTİ Taraflar 1+1 yıllık sözleşme için el sıkışırken 33 yaşındaki deneyimli golcü, sözleşmeyi imzalamak üzere Azerbaycan’a gitti. Neftçi Bakü, sağlık kontrollerinin ardından transferi resmi olarak duyuracak. TARAFTARA ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ Havalimanında kalabalık bir taraftar grubu tarafından karşılanan Kamerunlu, taraftarlara üçlü çektirdi. BEŞİKTAŞ KARİYERİ İki farklı dönemde Beşiktaş'ta oynayan Kamerunlu futbolcu, siyah-beyazlı formayla tüm kulvarlarda toplamda 117 maça çıktı. Vincent Aboubakar, söz konusu 117 karşılaşmada 60 gol atıp 14 asist yaparak 74 gole direkt katkı sağladı. PERFORMANSIYLA İZ BIRAKTI Aboubakar, Türkiye’de toplam üç farklı dönemde Beşiktaş forması giydi ve Süper Lig şampiyonlukları yaşadı. Türkiye’de üç farklı dönemde Beşiktaş forması giyen Aboubakar, son olarak Hatayspor’da mücadele etmiş ve Süper Lig’de çıktığı 28 maçta 8 gol ve 2 asistlik performans sergilemişti. Eshspor Haberleri Ferdi Kadıoğlu baba oldu: Bebeğinin ismini açıkladı

Lionel Messi, MLS normal sezonunu gol kralı olarak bitirdi

Trio ekibinden Başakşehir-Galatasaray maçı değerlendirmesi: Penaltı ve sarı kart olmalıydı