Beşiktaş'tan 21 yıl sonra gelen deplasman serisi

Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde yakaladığı 10 maçlık deplasman yenilmezlik serisiyle 21 yıl sonra bir ilki başardı. Siyah-beyazlılar, 2003-2004’te Mircea Lucescu döneminde gelen 11 maçlık rekoru egale edip geçmek için sahaya çıkacak.
Son yıllarda gösterdiği performans ile beklentilerin altında kalan Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde oynadığı futbol ile yükselişe geçti.
Lig'de Fenerbahçe'ye 3-2 kaybedilen maç sonrası bileği bükülmeyen Beşiktaş, ara transfer dönemindeki hamleler ile takıma can suyu verdi.
ARA TRANSFERDE KRİTİK HAMLELER
Siyah-beyazlılar, son olarak Kocaelispor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.
Yeni isimlerin form tutmasıyla birlikte taraftarının yüzüne gülümseme getiren siyah beyazlı ekip, 21 yıl sonrada bir ilki yaşadı.
21 YILDIR SONRA BİR İLK: 10 MAÇTIR DEPLASMANDA YENİLGİ YÜZÜ YOK
Sergen Yalçın'ın öğrencileri, 2003-2004 sezonundan sonra ilk defa 10 maç üst üste deplasmanda kaybetmedi.
Söz konusu sezonda takımın başında bulunan Mircea Lucescu, 11 maçlık seri yakalamıştı.