Galatasaray'da son dönemde kayıpları oynayan isim: Leroy Sane...

Galatasaray'da kayıpları oynayan isim Leroy Sane...

Sarı-kırmızılıların Bayern Münih'ten bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Leroy Sane, sezona tutuk başlamıştı.

SON DÖNEMİN KAYIP İSMİ

Daha sonra ritmini bulan Alman yıldız, geçirdiği sakatlık sonrası bir türlü eski ritmini yakalayamadı.

Eleştiri oklarının hedefinde olan Sane, hal böyle olunca Konyaspor ve Juventus sınavlarının ardından yerden yere vuruldu.

ESKİ RİTMİNİ BULAMADI

Manchester City, Bayern Münih ve Almanya Milli Takımı gibi 1. sınıf takımlarda forma giyen Sane, 13 Aralık’taki Antalyaspor maçında 1 gol-1 asistle oynadıktan sonra çıktığı 6 karşılaşmada skor katkısı yapamadı.

Sane’nin ligde 6 gol - 3 asisti; diğer üç kulvarda ise birer asisti bulunuyor.

YILLIK 12 MİLYON EURO KAZANIYOR

Öte yandan Sane'nin sarı-kırmızılılardan yıllık 9 milyon euro maaş aldığı biliniyor.

Alman yıldıza ayrıca 3 milyon euro da sadakat primi ödeniyor.

Böylelikle Sane'nin yıllık toplam maliyeti 12 milyon euroyu buluyor.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:

Profesyonel futbolcu Leroy Aziz Sané ile 01.07.2025 tarihinden başlamak üzere, 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, futbolcuya her bir sezon için net 9.000.000 euro garanti ücret ile net 3.000.000 euro tutarında sadakat primi ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.