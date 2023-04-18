Milli haltercilerden, Avrupa Şampiyonası'nda 3 madalya Milli sporcularımız, Ermenistan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda 3 madalya elde etti.

AA

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 40 ülkeden 318 sporcunun katılmıyla başkent Erivan'da düzenlenen organizasyonun üçüncü gününde milli halterciler podyuma çıktı.

Milli sporculardan 3 madalya birden

Erkekler 67 kiloda Kaan Kahriman, koparmada 141 kiloluk derecesiyle gümüş, toplam 301 kiloyla bronz madalya kazanarak Avrupa üçüncüsü oldu. Kaan, silkmede ise 160 kiloyla dördüncü sırada yer aldı.

Bu sıkletteki diğer milli sporcu Ferdi Hardal da silkmede 166 kiloluk kaldırışıyla gümüş madalya elde ederken, koparmada 135, toplamda 301 kiloluk dereceleriyle dördüncü oldu.

Milli sporculara madalyalarını Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü verdi.

Avrupa Şampiyonası'nın üçüncü günü sonunda madalya sayısı; 3 altın, 3 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 7'ye ulaştı.