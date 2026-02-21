Simone Deromedis, altın madalya elde etti

İtalya'daki 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın 15. gününde serbest stil kayak erkekler kayak kros müsabakaları, Livigno Kar Park'ta yapıldı.

Bu kategoride İtalyan Simone Deromedis, rakiplerini geride bırakarak altın madalyanın sahibi oldu.

İKİ İTALYAN KÜRSÜDE

Bir diğer İtalyan Federico Tomasoni gümüş, İsviçreli Alex Fiva ise bronz madalya elde etti.