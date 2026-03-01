Brighton, Vitor Pereira'nın takımı Nottingham Forest'ı devirdi

İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında Nottingham Forest, Brighton deplasmanına konuk oldu.

Nottingham Forest, The American Express Stadyumu'ndaki maçı 2-1'lik skorla kaybetti.

Karşılaşmada Brighton'a galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Diego Gomez ve 15. dakikada Danny Welbeck attı.

Konuk ekip Nottingham Forest'ın tek golü 13. dakikada Morgan Gibbs-White'tan geldi.

Brighton'da milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, 90 dakika sahada kaldı.

LİGDEKİ İKİNCİ MAÇINI DA KAZANAMADI

Nottingham Forest, yeni teknik direktörü Vitor Pereira'nın ligdeki ikinci maçında da puan alamadı.

Pereira ile UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'yi eleyen Nottingham Forest, Portekizli teknik direktör ile ligde Liverpool'un ardından Brighton'a da kaybetti.

Nottingham Forest, Pereira'nın takımın başında çıktığı 4 maçta 1 galibiyet aldı.

LİGDEKİ DURUMLARI

Bu sonucun ardından sahadan galibiyetle ayrılan Brighton, 37 puana yükseldi. Ligde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Nottingham Forest, 27 puanda kaldı.

SIRADAKİ RAKİBİ MANCHESTER CITY

Ligin gelecek haftasında Brighton, sahasında bu kez Arsenal'i ağırlayacak. Nottingham Forest, bu kez Manchester City deplasmanına gidecek.