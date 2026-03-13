Chelsea, Reece James'ın sözleşmesini uzattı

İngiltere Premier Ligi ekibi Chelsea, takım kaptanı Reece James'in sözleşmesini 2032'ye kadar uzattı.

İmza sonrası kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulunan 26 yaşındaki sağ bek, "Sözleşmemin uzatılmasından dolayı çok mutluyum. Chelsea benim için çok şey ifade ediyor. Her zaman en iyi yıllarımı burada geçirmek istediğimi belirttim ve önceki başarılarımızın üzerine yeni başarılar eklemek için gereken her şeye sahip olduğumuza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

CHELSEA ALTYAPISINDA YETİŞTİ

Chelsea altyapısından yetişen James, İngiliz ekibiyle 2021 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi, 2022'de UEFA Süper Kupası ve 2025 yılında da UEFA Konferans Ligi Kupası'nı kazandı.