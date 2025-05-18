Erling Haaland, kabusu yaşıyor! Finali yine boş geçti

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2025 FA Cup Finali’nde Crystal Palace ile Manchester City, Wembley Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Mücadeleye hızlı başlayan Crystal Palace, 6. dakikada Eberechi Eze'nin golüyle 1-0 öne geçti.

City, 36. dakikada Omar Marmoush'un kullandığı penaltı atışından yararlanamazken ilk yarı Crystal Palace'ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

ŞAMPİYON PALACE OLDU

İkinci yarıda iki takımın da ataklarından gol sesi çıkmayınca Crystal Palace tarihinde ilk kez FA Cup şampiyonluğunu elde etti.

Manchester City ise sezonu kupasız kapattı.

HAALAND, YİNE ATAMADI

Manchester City'de yıldız golcü Erling Haaland'ın final maçlarındaki şanssızlığı devam etti.

City kariyerinde daha önce oynadığı 7 final maçında da gol atamayan Norveçli oyuncu, bu final maçında da gol atamayarak final maçlarındaki gol orucunu 8 maça çıkardı.

Maç sonunda büyük üzüntü yaşayan ve uzun süre sahanın ortasında kalan Haaland'ı teknik ekip toparlayarak soyunma odasına götürdü.

BU SEZON NE YAPTI?

Bu sezon Manchester City formasını 42 maçta giyen 24 yaşındaki Haaland, bu maçlarda gol 30 atarken, 4 golün de asistini yaptı.