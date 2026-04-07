Napoli, Milan'ı tek golle yıktı

Napoli, Serie A'nın 31. haftasında evinde Milan'ı 1-0'lık skorla mağlup etti.
İtalya Serie A'nın 31. hafta maçında Napoli ile Milan karşı karşıya geldi.
Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Napoli, 1-0'lık skorla kazandı.
Napoli'ye galibiyeti getiren golü dakika 79'da Matteo Politano kaydetti.
NAPOLI, SERİYİ 5 MAÇA ÇIKARDI
Antonio Conte, yönetimindeki Napoli, ligde yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı.
Bu sonucun ardından Napoli, puanını 65'e yükseltti. Milan, 63 puanda kaldı.
SIRADAKİ MAÇLAR
İtalya Serie A'nın bir sonraki maçında Napoli, Parma deplasmanına gidecek. Milan, Udinese'yi ağırlayacak.
