Roma deplasmanında Bologna'yı yendi

İtalya Serie A'nın 34. haftasında Bologna, Roma'yı ağırladı.

Mücadeleyi 2-0'lık skorla kazanmayı başaran Roma'nın gollerini 7. dakikada Donyell Malen ile 45+1. dakikada Neil El Aynaoui attı.

Her iki oyuncu da gollerde birbirlerine asist yaptı.

ROMA'NIN İLK 4 İDDİASI SÜRÜYOR

Bu sonuçla puanını 61 yaparak ilk 4 iddiasını sürdüren Roma, ligdeki bir sonraki maçında Fiorentina'yı konuk edecek.

48 puanda kalan Bologna ise Cagliari ile karşılaşacak.