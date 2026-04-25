Abone ol: Google News

Roma deplasmanında Bologna'yı yendi

Yayınlama:
Haber Merkezi Haber Merkezi

Milli futbolcumuz Zeki Çelik'in formasını giydiği Roma, Serie A'nın 34. haftasında konuk olduğu Bologna'yı 2-0 mağlup etti.

İtalya Serie A'nın 34. haftasında Bologna, Roma'yı ağırladı.

Mücadeleyi 2-0'lık skorla kazanmayı başaran Roma'nın gollerini 7. dakikada Donyell Malen ile 45+1. dakikada Neil El Aynaoui attı.

Her iki oyuncu da gollerde birbirlerine asist yaptı.

ROMA'NIN İLK 4 İDDİASI SÜRÜYOR

Bu sonuçla puanını 61 yaparak ilk 4 iddiasını sürdüren Roma, ligdeki bir sonraki maçında Fiorentina'yı konuk edecek.

48 puanda kalan Bologna ise Cagliari ile karşılaşacak.

Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi

