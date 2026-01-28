Andre Onana, Inter’e transfer ihtimaliyle gündemde

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bonservisi Manchester United'da bulunan Trabzonspor kalecisi Andre Onana, bu yaz kariyerinde yeni bir sayfa açabilir.

Trabzonspor'un Manchester United'dan kiraladığı Kamerunlu yıldız kaleciyle ilgili İngiltere'den dikkat çeken bir transfer haberi geldi.

Daily Mail'dan Chris Wheeler'ın özel haberine göre; Serie A'da şampiyonluk mücadelesi veren İnter, eski kalecisini geri istiyor.

TEMSİLCİLERİ INTER'LE MASAYA OTURDU

Onana'nın temsilcileri, Milano'da İnter yönetimiyle masaya oturdu.

Manchester United'la 2.5 yıllık sözleşmesi daha bulunan tecrübeli kalecinin, Lammens'in yedeği olmak istememesi nedeniyle İngiliz devine geri dönmeyi düşünmediği aktarıldı.

Diğer yandan İnter, 2022 yazında Ajax'tan bedelsiz aldığı Andre Onana'yı bir sezon sonra 50 milyon euroya Manchester United'a satmıştı.

MANCHESTER'DAN TRABZON'A GELDİ

Onana, eylül ayında Belçikalı kaleci Senne Lammens’in Royal Antwerp’ten transfer edilmesiyle Manchester United’daki birinci kaleci konumunu kaybetmişti.

Bu gelişmenin ardından 29 yaşındaki file bekçisi, sezonun geri kalanı için Trabzonspor’a kiralandı.

Türkiye’de geçirdiği süre, Onana için toparlanma dönemi oldu.

UĞURCAN SONRASI TRABZON'A İYİ GELDİ

Bordo-mavili formayla çıktığı 16 karşılaşmanın sadece üçünde mağlubiyet deneyimli kaleci, takımının Süper Lig’in ilk yarısını üçüncü sırada tamamlamasında pay sahibi oldu.

Trabzonspor, bu süreçte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin ardından zirve yarışını sürdürdü.

DOĞAN'DAN ONANA AÇIKLAMASI

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Andre Onana'nın bonservisinin alınmasıyla ilgili geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: