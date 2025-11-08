Berke Özer'in son dönem performansı Fransa'da gündem oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ligue 1 ekibi Lille'in formasını giyen Berke Özer'in performansı, Fransa'da gündem oldu.

Lille'in UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı son 2 maçta oldukça kötü bir performans ortaya koyan Berke Özer, takımının 2 maçtan da puansız ayrılmasından sorumlu tutuldu.

TARAFTARDAN TEPKİ

Lille'in sahasında PAOK'a 4-3 yenildiği maçta Berke Özer, yediği gollerle dikkat çekmiş ve Fransız ekibinin taraftarları, 25 yaşındaki kaleciyi ıslıkla protesto etmişti.

PENALTIYA SEBEP OLDU

Avrupa Ligi'nde son oynanan maçta ise Lille, Kızılyıldız deplasmanından 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

Berke Özer, bu maçta da talihsiz bir penaltı yaptırarak takımının sahadan puansız ayrılmasına kötü etki etti.

GÜNDEM YARATTI

Bu arada Berke Özer'in performansındaki bu düşüş, Fransız basınında da gündem olmaya başladı.

Lille'in Lucas Chevalier sonrası kalede kötü bir tercihe imza attığı ve Berke Özer'in bu kalitede olmadığı tartışılmaya başlandı.

DESTEK ÇIKTILAR

Teknik direktör Bruno Genesio ve futbolcular ise yaptığı açıklamalarla Berke Özer'e sahip çıktı.