Beşiktaş - Rizespor maçının VAR'ı Cihan Aydın oldu

Türkiye Kupası C Grubu 4. ve son haftasında bugün saat 20.30'da, Beşiktaş ile Rizespor karşılaşacak.

Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Sağlam'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ile Bilal Gölen yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Gürcan Hasova olacak.

VAR HAKEMİ CİHAN AYDIN

Beşiktaş - Rizespor maçının VAR koltuğunda Cihan Aydın yer alacak, Samet Çavuş ise AVAR'da görev yapacak.