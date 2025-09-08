Abone ol: Google News

Beşiktaş'ta Cengiz Ünder ilk idmanına çıktı

Beşiktaş'ın yeni transferi Cengiz Ünder, Başakşehir maçı öncesinde takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

Yayınlama Tarihi: 08.09.2025 16:41
Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bir günlük iznin ardından bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

1.5 SAAT SÜRDÜ

Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.

Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.

CENGİZ İLK İDMANINA ÇIKTI

Siyah-beyazlıların yeni transferi Cengiz Ünder, takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

