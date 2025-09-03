Beşiktaş'ta Cengiz Ünder sesleri

Beşiktaş'ta Cengiz Ünder dosyası bir kez daha açılıyor...

Ezeli rakip Fenerbahçe’den geçen sezonun devre arasında da alınmaya çalışılan ancak taraftar tepkisi nedeniyle vazgeçilen transferde, bu kez Sergen Yalçın faktörü devrede.

"VERİN CENGİZ'İ BANA LİGİN YILDIZI YAPAYIM"

Yorumculuk yaptığı dönemde, "Ver Cengiz’i bana, sana ligin yıldızı yapayım. Çok uzun da sürmez, bir ayda..." sözleriyle 28 yaşındaki milli yıldıza güvenini dile getiren Yalçın’ın, Başkan Serdal Adalı’dan bu transferi özellikle istediği belirtiliyor.

'ESKİ GÜNLERİNE DÖNMEK İSTİYOR'

Bu talep sonrası Başkan Adalı, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’la görüşmelere başlarken sarı-lacivertliler de ayrılığa sıcak bakıyor.

Cengiz’in Beşiktaş’ta eski günlerine dönmek için maaşında ciddi bir indirim yapmaya hazır olduğu da iddia edildi.