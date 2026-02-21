Beşiktaş'ta Göztepe maçının hazırlıkları tamamlandı

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, Göztepe ile oynayacağı Süper Lig maçının hazırlıklarını noktaladı.
Beşiktaş Futbol Takımı, Süper Lig'in 23. haftasında yarın sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi.
Isınma koşuları ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çalışmayla sona erdi.
BEŞİKTAŞ'IN KONUĞU GÖZTEPE
Beşiktaş, Süper Lig'in 23. haftasında yarın saat 20.00’de Tüpraş Stadı'nda Göztepe ile karşılaşacak.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi