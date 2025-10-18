Cengiz Ünder, 2. golünü kaydetti

- Cengiz Ünder, Gençlerbirliği maçında Beşiktaş'ın tek golünü atarak ikinci kez gol sevinci yaşadı.
- Fenerbahçe’den kiralık gelen Cengiz, Beşiktaş formasıyla 6 maçta 2 gol attı.
- 28 yaşındaki oyuncu, Başakşehir maçında da gol kaydetmişti.
Süper Lig’in 9. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu.
Cengiz Ünder, karşılaşmanın 47. dakikasında Rafa Silva’nın asistini tamamlayarak topu ağlara gönderdi ve siyah-beyazlı ekibin tek golünü attı.
2. GOLÜNÜ ATTI
Sezon başında Fenerbahçe’den kiralık olarak kadroya dahil edilen Cengiz, Beşiktaş formasıyla çıktığı 6. müsabakada 2. kez gol sevinci yaşadı.
28 yaşındaki oyuncu, 5. haftada oynanan Başakşehir maçında da gol atmıştı.
Mücadeleye 11’de başlayan Cengiz Ünder, 90 dakika sahada kaldı.