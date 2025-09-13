Cengiz Ünder: Sergen Hoca bana güveniyor

Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, Başakşehir'i 2-1 mağlup etti.

Beşiktaş'ın yeni transferi Cengiz Ünder, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

"BU DUYGUYU ÇOK ÖZLEŞMİŞİM"

Gol atma duygusunu çok özlediğini vurgulayan Cengiz, şu ifadeleri kullandı:

Hafta başından beri çok heyecanlıydım. Bu maçı bekliyordum. Bu heyecanı çok özledim. Gol attıktan sonra gözlerim doldu. Bu duyguyu çok özlemişim. Sergen Hoca'nın, başkanımızın, bu kulübün bana güvenini biliyorum. Gerçekten çok iyi hissediyorum. Ben de kendime yakışan futbolu oynayıp Beşiktaş formasıyla en iyi futbolumu oynamak istiyorum. Çok şükür.