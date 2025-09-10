Cengiz Ünder'den kartal pençesi

Beşiktaş, ezeli rakibi Fenerbahçe'den Cengiz Ünder'i transfer ederek, sağ kanada Vaclav Cerny'den sonra ikinci takviyesini yaptı.

6 milyon euro satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralık olarak Beşiktaş'a imza atan Cengiz ile ilgili siyah-beyazlı kulüpten çarpıcı bir paylaşım geldi.

POZ VERDİ

Beşiktaş'ın sosyal medya hesabından yapılan video paylaşımında, 28 yaşındaki futbolcudan "kartal pençesi" pozu vermesi istendi.

"HER ZAMAN BUNU YAPMAK İSTEMİŞİMDİR"

Cengiz ise bu talep karşısında bir itirafta bulundu ve "Her zaman bunu yapmak istemişimdir." ifadelerini kullandı.

Ünder'in bu sözleri sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Fenerbahçe taraftarı, milli futbolcunun bu açıklamalarını ise tepkiyle karşıladı.