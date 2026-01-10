Domenico Tedesco: Kutlamanın oyunculara ait olduğunu düşünüyorum

Fenerbahçe, Süper Kupa finalinde karşılaştığı Galatasaray’ı 2-0 mağlup ederek, kupayı kazanan taraf oldu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Süper Kupa'daki Galatasaray maçının ardından konuştu.

"BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜYÜZ"

Tedesco, sözlerine şöyle başladı:

Tabii ki çok mutluyum. Biz güçlü bir takımız ve birlikte daha güçlü hale geliyoruz.

"OYUNCULARA AİT"

Kutlamanın oyunculara ait olduğunu belirten Tedesco, şu ifadeleri kullandı:

Kutlamanın oyunculara ait olduğunu düşünüyorum. Sahada savaşan onlar. Benim için bu kupa, Fenerbahçe ailesine ve taraftarımıza ait. İnanılmazlar çünkü! Bu yüzden bu işi yapmayı çok seviyoruz. Benim için bu taraftarın hocası olmak büyük bir zevk ve onur.

"ADIM ADIM İLERLEMELİYİZ"

Adım adım ilerlemeleri gerektiğini söyleyen Domenico Tedesco, şunları dedi:

Adım adım ilerlemeliyiz. Bugün bu kupayı kutlayacağız. Bizim için bir motivasyon olacak. Oyuncuların galibiyetler almasına ve özgüvene ihtiyacımız var demiştim ilk geldiğimde. İlk yarıda iyi bir oyun oynadık, etkileyici bir performans sergilediğimizi düşünüyorum. Kupayla birlikte bu da benim için önemli. 3-4 gol atabilirdik. Bu da beni mutlu eden bir etken.

"DURUMUNA BAKACAĞIZ"

Tedesco, sözlerine şöyle devam etti:

Sakat oyuncuların durumuna bakacağız. Levent bugün sekiyordu. Durumuna bakacağız çünkü başka sol bekimiz yok. Gördüğünüz gibi teknik direktörler bir sonraki antrenmanı ve maçı düşünür.

MATTEO GUENDOUZI

Yeni transfer Matteo Guendouzi hakkında Tedesco, şunları dedi:

Matteo Guendouzi'nin nasıl oynadığını gördünüz, oyuna çok büyük karakter koydu. Sanki 8 aydır burada gibiydi.

"BU KEZ ATAMADI, MUTLUYUM"

Leroy Sane ile ilgili olarak Tedesco, şöyle konuştu:

Leroy Sane, Almanya'da oynadığımız her maçta bana gol attı. Bu kez gol atamadığı için mutluyum.

FRED İÇİN AÇIKLAMA!

Fred'in cezası hakkında Tedesco, şöyle konuştu:

Fred üç maç ceza alacak ne yaptı, bilemiyorum.

AYRILACAK OYUNCULAR

"Musaba ve Guendouzi çok hızlı bir şekilde takıma katıldı. Takımdan ayrılacak oyuncular için de bu kadar hızlı karar verecek misiniz?" sorusunu Tedesco, şöyle yanıtladı: