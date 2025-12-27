Erden Timur'un yönetim kurulu başkanlığını yaptığı NEF'ten açıklama!

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

'Futbolda Bahis Soruşturması' kapsamında gözaltına alınan ve aralarında Erden Timur'un da bulunduğu soruşturmayla ilgili Timur'un yönetim kurulu başkanlığını yaptığı NEF tarafından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Erden Timur'un suçsuzluğunu kanıtlayacak tüm bilgi ve yasal belgelerin eksiksiz olarak yetkili mercilere sunulmaya hazır olduğu belirtildi.

"BU SÜREÇTEN AKLANARAK ÇIKACAĞINA OLAN GÜVENİMİZ TAMDIR"

Kurumun sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Yönetim Kurulu Başkanımız Erden Timur hakkında basında yer alan bazı yanıltıcı ve gerçeği yansıtmayan haberler nedeniyle kamuoyunu bilgilendirme gereği doğmuştur. Erden Timur, hayatı boyunca tüm faaliyetlerini yürürlükteki mevzuat ve hukuki çerçeve içerisinde iyilik ve dürüstlükle sürdürmüştür. Timur'un suçsuzluğunu kanıtlayacak tüm bilgi ve yasal belgeler eksiksiz olarak yetkili mercilere sunulmaya hazırdır. Yürütülmekte olan hukuki sürecin, ilgili makamlarca yapılacak değerlendirmeler neticesinde açıklığa kavuşacağına ve kendisinin bu süreçten aklanarak çıkacağına olan güvenimiz tamdır. Şirketimiz, profesyonel yönetim kurulu ve yönetim ekibi ile faaliyetlerine kesintisiz olarak devam etmektedir. Adalete olan inancımız çerçevesinde hukuki sürecin olağan seyri içerisinde tamamlanmasının ardından adil bir şekilde Timur'un lehine neticeleneceğine inanmaktayız.

NELER OLDU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Futbolda Bahis Soruşturması' kapsamında MASAK'tan ve yasal bahis sitelerinden temin edilen veriler, PFDK kararları, HTS analiz çalışmaları ve geçmişte düzenlenen iki operasyonda başkaca şüphelilerden ele geçen dijital eşyaların incelendi.

Elde edilen veriler doğrultusunda önceki iki gözaltı işleminde hakkında işlem yapılan tutuklu bir şüpheli ile irtibatlı olan ve şüpheli finansal işlemleri olduğu değerlendirilen 7 şüpheli, 26 Ekim 2024 tarihli Kasımpaşa-Samsunspor futbol müsabakasına bahis oynayan 6 şüpheli, şüpheli finansal işlemleri ile bununla bağlantılı bahis hesabı olduğu tespit edilen 1 şüpheli, geçmişte Galatasaray Spor Kulübü'nde idareci olarak görev yapan Erden Timur ve banka hesaplarının incelenmesi sonucu birbiriyle bağlantılı olacak şekilde şüpheli finansal işlemlerinin olduğu tespit edilen 1 şüpheli, müsabaka sonucunu etkileyecek şekilde (kendi takımının maçına rakip takım kazanır şeklinde bahis oynayan) 14 futbolcu olmak üzere toplam 29 şüpheli hakkında İstanbul merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda Erden Timur dahil 24 şüpheli gözaltına alınırken, 1 şüphelinin başka suçtan cezaevinde olduğu tespit edildi.

4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

İSİMLER

Operasyon kapsamında gözaltına alınan yönetici ve futbolcuların isimleri şu şekilde:

"Futbolcular Bahattin Berke Demircan, Doğukan Çınar, Ergün Nazlı, Eyüp Can Temiz, Furkan Demir, Gökhan Payal, Hamit Bayraktar, Hüseyin Aybars Tüfekci, İbrahim Yılmaz, İlke Tankul, İsmail Karakaş, Mert Aktaş, Tufan Kelleci, İş Adamı Erden Timur, Figen Özkaya, Eski Emniyet personeli Emrah Günaydı, Restoran Müdürü Burak Söyleyen, Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, Yönetici asistanı Ecem Alkaş, Esat Bilayak, Şirket Ortağı Mirza Şerifoğlu, Enes Bartan, Memur Hakan Çakır, Büro işçisi Serhat Ölmez, Şirket Ortağı Umut Esel, TFF Dış ilişkiler ve Milli Takımlar idari direktörü Buğra Cem İmamoğulları, Produksiyon Müdür Yardımcısı Burcu Kurt"