İHA

TFF 3. Lig ekibi Uşakspor, geçtiğimiz günlerde anlaşma sağladığı Teknik Direktör Ergün Penbe için imza töreni düzenledi.

Huzurpark'ta bulunan Uşakspor A takım tesislerinde gerçekleşen törene Uşak Belediye Başkanı ve Uşakspor Onursal Başkanı Özkan Yalım, Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Halil Arslan, Uşakspor Kulübü Başkanı Doğukan Kurnaz, teknik heyet ve taraftarlar katıldı.

"ERGÜN PENBE'Yİ GETİRMENİN GURURUNU YAŞIYORUZ"

Ergün Penbe'yi takımın başına getirmenin mutluluğunu yaşadığı dile getiren Başkan Yalım, şunları dedi:

Şampiyon olmak için bütün gücümüzle destek vereceğiz. Belediye olarak, Uşaklı vatandaşlar olarak Uşakspor için gerekli her türlü çalışmayı yapacağız. Bu çalışma için ilk önce geminin kaptanını getirmemiz gerekiyordu. Galatasaray'da çok büyük başarılara imza atan Ergün Penbe'yi getirmenin gururunu yaşıyoruz.

"ÇALIŞACAĞIZ"

Şampiyonluk için tüm mesaisini Uşakspor için harcayacağını aktaran Penbe ise, şu ifadeleri kullandı:

Öncelikle yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak bir takım kurmamız gerekiyor. Bunun için hep beraber birlikte bir çalışma yapıp, öncelikle şampiyonluk için bir takım oluşturup bu yolda ilerleyeceğiz. Tabi ki, rekabet olacak, iyi takımlar olacak, güzel bir yarışma olacak. Biz bu yarışın içinde olmak istiyoruz. Günün sonunda da şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz. Bunun için elimizden gelen ne varsa yapacağız. Çalışacağız, ekibimle bütün mesaimizi buna harcayacağız.

"HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK"

2025-2026 sezonunda hedeflerinin TFF 2. Lig'e çıkmak olduğu söyleyen Uşakspor Kulübü Başkanı Doğukan Kurnaz da, şu sözleri sarf etti:

İnşallah yönetimimizle, taraftarımızla bu takımı şampiyon yapıp tekrar eski günlerine tekrar geri döndüreceğiz. İnşallah 1. Lig'deki Uşakspor'u tekrardan taraftarlarımızın önüne koyacağız. Hedefimiz şampiyonluk. İnşallah Başaracağız.

İmza töreni toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu.